Сделка Трампа с Россией: Мелони ответила, поддерживает ли Италия такой ход США

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони раскритиковала соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива, предупредив о возможных последствиях для Украины и единства западных союзников.

Джорджия Мелони. Фото: из открытых источников

По словам главы итальянского правительства, договоренность, о которой Дональд Трамп объявил в минувшую пятницу, вызывает серьезные опасения. Мелони считает, что потенциальные экономические выгоды от такого решения неочевидны, тогда как политические и стратегические риски вполне реальны.

Она также подчеркнула, что рост цен на топливо связан прежде всего с войной в Иране, а не с российско-украинским конфликтом. Поэтому, по мнению премьера, предоставление Москве дополнительных возможностей для экспорта дизеля вызывает вопросы относительно целесообразности такого шага.

Мелони предупредила, что соглашение может фактически легитимизировать действия России в момент, когда российские войска продолжают наносить удары по украинским городам. Кроме того, дополнительные доходы от продажи топлива способны пополнить ресурсы, используемые для продолжения войны.

Еще один повод для беспокойства – возможное ослабление санкционного давления на Кремль. По оценке итальянского премьера, подобный шаг может противоречить усилиям западных государств, включая сами США, направленным на то, чтобы заставить Владимира Путина перейти к серьезным переговорам.

Мелони заверила, что основными принципами политики Италии остаются поддержка Украины, защита гражданского населения, сохранение давления на Москву и единство евроатлантических партнеров.

Заявление итальянского лидера демонстрирует, что возможная договоренность Вашингтона с Москвой вызывает вопросы даже среди союзников США. Главная интрига заключается в том, сможет ли Белый дом убедить европейских партнеров в целесообразности соглашения или оно станет новым источником разногласий внутри Запада.

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