В Италии вспыхнул спор из-за помощи Украине: чье заявление вызвало гнев Мелони

В правящей коалиции Италии возникли разногласия из-за дальнейшей поддержки Украины. Вице-премьер Маттео Сальвини после переизбрания лидером партии "Лига" заявил о намерении добиваться приостановки помощи Киеву. Об этом сообщает La Repubblica.

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

В воскресенье, после подтверждения своих полномочий во главе партии, Сальвини пообещал потребовать от правительства пересмотра действующего курса. Политик также усомнился в том, что все средства, направляемые Украине, используются по назначению, и предположил, что часть денег могла попасть к коррумпированным чиновникам из окружения президента Владимира Зеленского. Подтверждений этим подозрениям в опубликованной информации не приводится.

Заявления вице-премьера вызвали недовольство Джорджи Мелони. По данным итальянского издания, глава правительства позвонила Сальвини, выразила несогласие с его ультиматумом и предостерегла от публичных конфликтов внутри правящей коалиции.

При этом министр иностранных дел Антонио Таяни, возглавляющий другую коалиционную партию — "Вперед, Италия", — подтвердил неизменность официальной позиции Рима.

"Наша позиция хорошо известна: мы поддерживаем Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется", — заявил Таяни.

По его словам, следующий пакет военной помощи уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен Украине.

Политическое противостояние разворачивается на фоне подготовки партий к всеобщим выборам в Италии в следующем году. "Лига" сталкивается с конкуренцией со стороны ультраправой партии "Национальное будущее", основанной бывшим генералом Роберто Ванначчи.

Таким образом, заявления Сальвини пока не привели к изменению курса правительства, но обострили дискуссию о дальнейшей военной поддержке Украины.

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