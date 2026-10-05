НАТО готовит план войны с Россией: впервые стало известно, на что сделает ставку Альянс

НАТО разрабатывает новую концепцию действий на случай прямого нападения России на территорию альянса. Документ получил название "Теория победы" и должен определить, как союзники будут действовать в первые этапы возможного конфликта. Несекретную версию документа изучило агентство Bloomberg.

НАТО. Фото: из открытых источников

Автором концепции выступает Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Представить документ союзникам планируется 12 октября в Польше. Его задача – сформировать общее понимание того, каким может быть ответ альянса на российскую агрессию.

Одним из ключевых элементов новой стратегии станет сочетание традиционных вооружений с технологиями, получившими стремительное развитие во время войны в Украине. Речь идет о беспилотниках, автоматизированных системах, средствах с минимальным участием экипажа, а также технологиях целеуказания с использованием искусственного интеллекта.

В случае нападения России НАТО намерено сначала остановить продвижение противника с помощью сухопутных войск и других сил восточного фланга. После этого альянс планирует получить пространство для маневра и сосредоточить удары на системах командования и управления российскими войсками.

Расчет заключается в том, что разрушение таких структур позволит быстрее дезорганизовать наступление противника и лишить его возможности эффективно управлять войсками.

При этом в НАТО подчеркивают оборонительный характер стратегии и необходимость не допустить неконтролируемой эскалации. Отдельное место в документе отведено гибридным угрозам – действиям, которые не являются открытой войной, но способны серьезно дестабилизировать страны альянса.

Фактически НАТО хочет добиться ситуации, при которой потенциальный противник будет заранее понимать: нападение не позволит добиться победы. Одновременно новая концепция должна стать аргументом в продолжающемся споре о необходимости увеличивать расходы на оборону и определять, какую долю средств направлять на классические вооружения, а какую – на новые технологии.

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