НАТО готовит ядерные учения у границ России: Альянс выступил с необычным предупреждением Москве

НАТО проведет масштабные ядерные учения Steadfast Noon с 13 по 23 октября в Италии. В маневрах будут задействованы 17 стран альянса. Как сообщает Politico, подготовка проходит на фоне растущей напряженности между Западом и Россией, поэтому представители НАТО отдельно подчеркивают, что учения не направлены против Москвы.

НАТО. Фото: из открытых источников

Полковник армии США Дэвид Булл, отвечающий за ядерные операции альянса, заявил, что масштаб нынешних маневров сопоставим с предыдущими годами. Программа предусматривает различные учебные сценарии – от тренировочных тревог до практических полетов военной авиации. При этом боевые ядерные боеприпасы использоваться не будут.

В учениях задействуют самолеты двойного назначения, способные выполнять обычные и ядерные задачи, а также наземный персонал. Военнослужащие отработают обеспечение полетов, заправку, загрузку и техническое обслуживание авиатехники.

Директор НАТО по вопросам ядерной политики Нассима Барроуз заявила, что маневры проводятся ежегодно и должны обеспечить готовность союзников к выполнению задач по поддержанию ядерного сдерживания.

По ее словам, предсказуемый характер учений призван исключить ошибочные трактовки их целей другими государствами. Представитель альянса также отметил, что НАТО стремится снизить напряженность, несмотря на резкие заявления российских официальных лиц.

Как напоминает Politico, после предыдущих маневров Москва направляла альянсу предупреждения, в которых упоминалась возможность нанесения ударов по территории стран НАТО с использованием ядерного арсенала.

Нынешние учения проходят на фоне обвинений европейских государств в адрес России в причастности к диверсиям и гибридным операциям. Москва отвергает ряд подобных обвинений.

Таким образом, Steadfast Noon одновременно станет проверкой готовности союзников и испытанием для европейской безопасности: военные намерены отработать ядерные сценарии, не допуская, чтобы маневры были восприняты как подготовка к реальному применению оружия.

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