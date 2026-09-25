НАТО готовится к худшему: какие действия резко активизировал Альянс из-за действий России

НАТО усилило обмен разведывательной информацией между странами Альянса на фоне серии диверсий и других инцидентов, которые, вероятно, связаны с Россией. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, сообщает Reuters.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, рост числа гибридных атак в Европе вызывает серьезную обеспокоенность. Среди последних случаев он упомянул попытку атаки беспилотником на немецкий аэропорт Лейпциг/Галле, а также инцидент с российским кораблем, который, как сообщалось, применил сигнальные ракеты против датского военного вертолета.

Гринкевич подчеркнул, что Альянс внимательно отслеживает развитие ситуации и усиливает координацию между союзниками. При этом он призвал страны НАТО сохранять спокойствие и не допускать панических реакций.

Командующий заявил, что у Альянса есть необходимые инструменты для противодействия возникающим угрозам. По его словам, НАТО остается самым мощным военным союзом и располагает механизмами для сдерживания потенциальной агрессии.

Заявление Гринкевича прозвучало после предупреждения датской разведки о том, что Москва может активизировать гибридную войну против западных стран в ближайшие месяцы.

Отдельно главком оценил вероятность ограниченного нападения России на территорию НАТО. Он назвал такой сценарий маловероятным, однако подчеркнул, что полностью исключать его нельзя. В случае возникновения угрозы Альянс, по его словам, готов реагировать.

Гринкевич также отверг предположение, что сокращение американских запасов дальнобойных высокоточных ракет после войны с Ираном может подтолкнуть Кремль к попытке проверить НАТО на прочность.

"Ему лучше не пытаться это сделать, пока я в этой должности", — заявил командующий.

Он добавил, что располагает необходимыми полномочиями для принятия мер в случае появления новых угроз безопасности стран Альянса.

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