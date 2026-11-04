НАТО меняет правила войны с Россией: по каким объектам готовится бить Альянс

НАТО пересматривает военную стратегию на случай возможного столкновения с Россией. Вместо исключительно оборонительной модели Альянс рассматривает возможность наносить высокоточные удары по военным и промышленным объектам противника далеко за линией фронта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

НАТО. Фото: из открытых источников

В июне высокопоставленные военные командующие и представители стран НАТО впервые собрались на специализированном симпозиуме Deep Strike Symposium. Его организовал главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

Главный вывод военных стратегов: простого сдерживания российского наступления может оказаться недостаточно. НАТО необходимо лишить противника возможности продолжать войну еще до того, как его силы достигнут границ Альянса.

Новая концепция предполагает уничтожение не только наступающих подразделений, но и всей инфраструктуры, которая обеспечивает их боеспособность. Среди потенциальных целей – военные базы, склады вооружений, предприятия оборонной промышленности и объекты снабжения.

Гринкевич объяснил эту логику в своей "теории победы", представленной в Варшаве. По его словам, сначала силы НАТО должны остановить первую волну нападения, а затем разрушить систему, позволяющую противнику продолжать боевые действия.

Для реализации стратегии потребуются ракеты большой дальности и беспилотники. США развивают арсенал Tomahawk и ATACMS, а европейские страны наращивают возможности производства Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Речь идет о конвенциональном вооружении: новая концепция не предусматривает обязательного применения ядерного оружия.

Фактически НАТО рассматривает подход, который Украина уже использует в войне против России: уничтожать не только войска на передовой, но и источники их вооружения, снабжения и производства.

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