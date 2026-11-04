logo

BTC/USD

78442

ETH/USD

2325.82

USD/UAH

45.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО НАТО меняет правила войны с Россией: по каким объектам готовится бить Альянс
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО меняет правила войны с Россией: по каким объектам готовится бить Альянс

Европейская оборона больше не ограничивается остановкой вражеских войск у границ

4 ноября 2026, 13:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

НАТО пересматривает военную стратегию на случай возможного столкновения с Россией. Вместо исключительно оборонительной модели Альянс рассматривает возможность наносить высокоточные удары по военным и промышленным объектам противника далеко за линией фронта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

НАТО меняет правила войны с Россией: по каким объектам готовится бить Альянс

НАТО. Фото: из открытых источников

В июне высокопоставленные военные командующие и представители стран НАТО впервые собрались на специализированном симпозиуме Deep Strike Symposium. Его организовал главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

Главный вывод военных стратегов: простого сдерживания российского наступления может оказаться недостаточно. НАТО необходимо лишить противника возможности продолжать войну еще до того, как его силы достигнут границ Альянса.

Новая концепция предполагает уничтожение не только наступающих подразделений, но и всей инфраструктуры, которая обеспечивает их боеспособность. Среди потенциальных целей – военные базы, склады вооружений, предприятия оборонной промышленности и объекты снабжения.

Гринкевич объяснил эту логику в своей "теории победы", представленной в Варшаве. По его словам, сначала силы НАТО должны остановить первую волну нападения, а затем разрушить систему, позволяющую противнику продолжать боевые действия.

Для реализации стратегии потребуются ракеты большой дальности и беспилотники. США развивают арсенал Tomahawk и ATACMS, а европейские страны наращивают возможности производства Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Речь идет о конвенциональном вооружении: новая концепция не предусматривает обязательного применения ядерного оружия.

Фактически НАТО рассматривает подход, который Украина уже использует в войне против России: уничтожать не только войска на передовой, но и источники их вооружения, снабжения и производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украину, США и НАТО соберут в Брюсселе перед переговорами с РФ: что будут обсуждать за закрытыми дверями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/natos-new-defense-plan-would-mean-strikes-deep-inside-russia-cd703f14
Теги:

Новости

Все новости