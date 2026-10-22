НАТО открывает Украине новый канал закупок оружия: что изменится для ВСУ

Украина получит возможность закупать оружие, боеприпасы и военную технику через централизованное закупочное агентство НАТО. Новый механизм должен ускорить получение необходимых оборонных товаров и снизить расходы на их приобретение. Об этом сообщает Financial Times.

НАТО. Фото: из открытых источников

Речь идет об использовании возможностей Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), которое располагает опытом организации военных поставок, необходимой инфраструктурой и доступом к промышленным производителям.

"Это дает Украине более структурированный механизм для использования широкого спектра наших возможностей: опыта в сфере закупок, вспомогательных услуг и доступа к уже существующей промышленной базе", — заявила изданию директор по поддержке операций агентства Жаклин Борсбум.

Ожидается, что централизованный подход позволит Киеву эффективнее организовывать приобретение вооружений и получать доступ к более широкому кругу поставщиков. При этом конкретные объемы закупок, перечень доступной техники и сроки полноценного запуска механизма в опубликованной информации не уточняются.

Как отмечает Financial Times, новая договоренность появилась на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Дополнительную неопределенность создали заявления президента США Дональда Трампа о договоренностях с Владимиром Путиным, касающихся закупок российского дизельного топлива.

Для Украины расширение возможностей закупок через структуры НАТО может стать дополнительным инструментом обеспечения оборонных потребностей. При этом сам механизм не означает автоматического увеличения военной помощи: речь идет прежде всего о доступе к централизованной системе приобретения вооружений и сопутствующих услуг.

Насколько существенно новая схема повлияет на скорость поставок и стоимость военной продукции, будет зависеть от условий закупок, доступности вооружений и возможностей производителей выполнять украинские заказы.

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