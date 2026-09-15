НАТО уже не скрывает, что готовится к новой войне: что усиливает альянс

НАТО расширяет возможности противодействия гибридным угрозам, которые могут включать кибератаки, диверсии и попытки дестабилизации критически важных объектов. Об этом заявил представитель штаб-квартиры альянса, рассказав о направлениях, на которых страны-участницы намерены сосредоточить дополнительные ресурсы.

НАТО. Фото: из открытых источников

В НАТО отмечают, что современные угрозы не всегда требуют применения обычных вооруженных сил. Атаки на информационные системы, энергетические объекты, транспортную инфраструктуру и другие стратегические сектора способны нанести серьезный ущерб даже без объявления открытой войны.

Одним из главных направлений становится усиление киберзащиты. Страны альянса намерены повышать способность государственных структур и критической инфраструктуры противостоять атакам и быстрее восстанавливаться после возможных инцидентов.

Отдельное внимание НАТО уделяет гражданской готовности. Речь идет о повышении устойчивости ключевых систем и общества в целом, чтобы потенциальные противники не могли использовать уязвимость отдельных государств для масштабного давления.

Еще один приоритет – более тесная координация между союзниками. По словам представителя альянса, НАТО расширяет обмен информацией и использует различные источники и технологии для выявления закономерностей, которые могут указывать на подготовку или развитие потенциальных гибридных угроз.

Такой подход позволяет не только реагировать на уже произошедшие инциденты, но и пытаться обнаруживать опасные тенденции заранее.

Представитель НАТО подчеркнул, что альянс продолжает работать над укреплением устойчивости стратегических секторов и инвестирует в гражданскую готовность. Особый акцент делается на способности государств и обществ выдерживать давление, которое может осуществляться сразу по нескольким направлениям.

Фактически НАТО готовится к противостоянию, в котором линия конфликта проходит не только по полю боя. Киберпространство, инфраструктура и информационные системы становятся частью общей системы безопасности, а способность быстро распознавать и нейтрализовать угрозы рассматривается как один из ключевых элементов защиты стран альянса.

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