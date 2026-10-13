Ответ НАТО: в случае нападения РФ Альянс нанесет удары по объектам в РФ и Беларуси

План обороны Североатлантического альянса в случае вероятной агрессии со стороны Российской Федерации предусматривает немедленное огневое поражение стратегических объектов противника в Беларуси, Калининграде и Санкт-Петербурге. Новая военная концепция направлена на скорую дезорганизацию управления войсками оккупантов.

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Целью утвержденной оборонной стратегии является ликвидация системы обеспечения и командования нападающих на начальном этапе. Такой шаг, по замыслу разработчиков, позволит сдержать экспансию противника без необходимости его тотального разгрома, что существенно снизит вероятность перерастания конфликта в глобальную, в частности, ядерную войну. Деталями аналитического документа поделился верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич , передает The Wall Street Journal. .

"Вражеские формирования будут лишены пополнения, – отмечает топкомандующий Альянса, описывая механизм работы плана, – командиры противника не смогут контролировать свои силы. Вражеские силы и вспомогательные средства будут сокращены и уничтожены".

Он также подчеркнул, что военный блок не ставит своей целью свержение российского правительства, а сосредоточен только на ликвидации непосредственной угрозы.

Согласно положениям плана, одновременно с отражением наступления дальнобойные ракетные системы НАТО будут атаковать вражеские центры принятия решений и узлы противовоздушной обороны, развернутые в Калининградском эксклаве, возле Санкт-Петербурга и на белорусской территории.

"Мы стремимся только остановить любое нападение на корню", — отмечает Алексус Гринкевич.

Реализация этой доктрины призвана сорвать планы Кремля по завоеванию превосходства в воздухе. Это, в свою очередь, позволит сухопутным подразделениям союзников, в частности Пятому корпусу армии США, оперативно перейти в контрнаступление и защитить суверенные границы стран-членов Альянса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Эстония приступила к масштабному постоянному перемещению своих военных подразделений ближе к рубежам с Российской Федерацией и активно инвестирует в дальнобойное вооружение, способное поражать цели в глубоком тылу врага.