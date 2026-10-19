«Пора действовать без Вашингтона»: в НАТО предложили защитить Украину от российских ракет

Россия пытается компенсировать трудности на поле боя ударами по критической инфраструктуре Украины, рассчитывая сломить сопротивление населения. Такой стратегии Москва придерживалась и в Сирии, утверждает британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph. По его мнению, западные союзники должны срочно рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны Украины с помощью собственной авиации.

НАТО. Фото: из открытых источников

Автор считает, что российские атаки на энергетические объекты особенно опасны в холодное время года, когда перебои с отоплением и электричеством могут затронуть миллионы людей. Расчет Кремля, как полагает эксперт, заключается в том, чтобы усилить давление на украинское общество и вынудить Киев пойти на уступки.

При этом Великобритания, Франция и другие государства НАТО располагают значительными военно-воздушными возможностями. Де Бреттон-Гордон призвал союзников не ждать решений Вашингтона, а изучить вариант оборонительной миссии, которая могла бы прикрывать отдельные регионы Украины от ракетных и беспилотных атак.

В качестве аргумента он напомнил об опыте применения британских и французских средств противовоздушной обороны для перехвата иранских беспилотников на Ближнем Востоке. Однако перенос подобной практики на украинский театр военных действий потребует тщательного планирования и мер защиты самолетов союзников.

Отдельной проблемой остается стоимость боеприпасов. В частности, ракеты для истребителей F-35 могут обходиться в миллионы долларов за единицу, что делает постоянное отражение массовых атак дорогостоящей задачей.

По мнению полковника, западная помощь должна включать не только защиту неба, но и восстановление энергетической инфраструктуры, создание резервных мощностей и поддержку экономики. В сочетании с устойчивостью украинской обороны это, считает он, может ограничить возможности Москвы и повысить шансы Киева добиться справедливого мира на более выгодных условиях.

При этом речь идет о предложении эксперта, а не об объявленном решении НАТО направить авиацию для защиты украинского воздушного пространства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Черное море превращается в зону риска: в США рассказали, как РФ открыто ударила по кораблям НАТО.