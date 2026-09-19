«Потеряют гораздо больше, чем получат»: в НАТО предупредили Россию о последствиях атаки

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Кравцев Сергей
Россия столкнется с масштабным военным ответом, если решится атаковать одного из членов НАТО. Об этом заявил председатель Военного комитета Альянса, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне во время ежегодной встречи руководителей НАТО.
НАТО. Фото: из открытых источников
По его словам, у Альянса подготовлено около 4 тысяч страниц оперативных планов для восточного фланга. Они предусматривают различные сценарии — от локального кризиса или ограниченного вмешательства на территории союзников до ситуации, при которой может быть задействована статья 5 Североатлантического договора.
Драгоне подчеркнул, что оборонное планирование НАТО предусматривает координацию действий стран-участниц и возможность оперативного развертывания военных сил при резком ухудшении ситуации.
Особое внимание глава Военного комитета уделил именно фактору сдерживания. По его словам, потенциальный противник должен понимать последствия возможного нападения еще до принятия решения о начале военной операции.
Драгоне заявил, что в случае вооруженного конфликта противник понесет значительно более серьезные потери, чем сможет рассчитывать получить в результате агрессии.
Именно поэтому, по его словам, демонстрация готовности НАТО является важной частью стратегии предотвращения войны. Смысл подхода заключается не только в способности ответить на нападение, но и в том, чтобы потенциальная цена такого решения была очевидна заранее.
Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания НАТО к безопасности восточного фланга Альянса и возможным угрозам со стороны России. Страны региона в последние годы усиливают оборонное планирование, проводят совместные учения и наращивают присутствие союзных войск.
При этом статья 5 предполагает принцип коллективной обороны, однако конкретные действия союзников в случае нападения определяются в зависимости от обстоятельств.
В НАТО таким образом делают ставку на то, чтобы потенциальный противник не сомневался: нападение на одного союзника означает столкновение не с отдельной страной, а с коллективной системой обороны Альянса.
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