«Потеряют гораздо больше, чем получат»: в НАТО предупредили Россию о последствиях атаки

Россия столкнется с масштабным военным ответом, если решится атаковать одного из членов НАТО. Об этом заявил председатель Военного комитета Альянса, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне во время ежегодной встречи руководителей НАТО.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, у Альянса подготовлено около 4 тысяч страниц оперативных планов для восточного фланга. Они предусматривают различные сценарии — от локального кризиса или ограниченного вмешательства на территории союзников до ситуации, при которой может быть задействована статья 5 Североатлантического договора.

Драгоне подчеркнул, что оборонное планирование НАТО предусматривает координацию действий стран-участниц и возможность оперативного развертывания военных сил при резком ухудшении ситуации.

"Альянс готов. Структура готова. Военные, система и вооружение готовы", — заявил итальянский адмирал.

Особое внимание глава Военного комитета уделил именно фактору сдерживания. По его словам, потенциальный противник должен понимать последствия возможного нападения еще до принятия решения о начале военной операции.

Драгоне заявил, что в случае вооруженного конфликта противник понесет значительно более серьезные потери, чем сможет рассчитывать получить в результате агрессии.

Именно поэтому, по его словам, демонстрация готовности НАТО является важной частью стратегии предотвращения войны. Смысл подхода заключается не только в способности ответить на нападение, но и в том, чтобы потенциальная цена такого решения была очевидна заранее.

Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания НАТО к безопасности восточного фланга Альянса и возможным угрозам со стороны России. Страны региона в последние годы усиливают оборонное планирование, проводят совместные учения и наращивают присутствие союзных войск.

При этом статья 5 предполагает принцип коллективной обороны, однако конкретные действия союзников в случае нападения определяются в зависимости от обстоятельств.

В НАТО таким образом делают ставку на то, чтобы потенциальный противник не сомневался: нападение на одного союзника означает столкновение не с отдельной страной, а с коллективной системой обороны Альянса.

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