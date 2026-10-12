Россия сама толкает Европу к усилению помощи Украине: в НАТО сделали жесткое заявление

Европейским странам следует наращивать поддержку Украины в ответ на российские гибридные атаки. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в интервью Bloomberg.

НАТО. Фото: из открытых источников

По его словам, действия Дании и Германии, увеличивших помощь Киеву после гибридных атак на своей территории, демонстрируют правильный подход к противодействию российскому давлению. Генерал считает, что подобные решения дают Москве понять: добиться своих целей таким способом не удастся.

"Это адекватные меры реагирования, показывающие России, что цели, которых она стремится достичь, недостижимы", — подчеркнул Гринкевич.

При этом в Европе усиливаются политические силы, выступающие против дальнейшей поддержки Украины. По мнению военного, особенно заметной эта тенденция может стать на фоне ключевых выборов, запланированных на 2027 год.

Однако Гринкевич выразил уверенность, что со временем европейские политики осознают значение Украины для безопасности всего континента. Он убежден, что поддержка Киева отвечает не только интересам Украины, но и национальным интересам самих европейских государств.

Комментируя перспективы завершения российско-украинской войны и возможное влияние договоренностей президента США Дональда Трампа с Россией в сфере дизельного топлива, генерал предпочел сосредоточиться на военной стороне вопроса.

"Окна возможностей открываются и закрываются. Мы должны искать такие возможности и использовать их, пока они есть", — заявил он.

Таким образом, в НАТО призывают Европу не ослаблять поддержку Киева и одновременно внимательно следить за изменениями военной и политической ситуации. Главный посыл генерала заключается в том, что промедление может стоить Европе утраченных возможностей укрепить собственную безопасность.

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