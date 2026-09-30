Рютте отреагировал на ядерные угрозы России по отношению к НАТО: что заявил генсек

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический союз не видит непосредственной угрозы ядерного удара России по странам НАТО. Таким образом, глава Североатлантического альнса отреагировал на недавнее предупреждение Москвы о ситуации вокруг Калининградской области.

Марк Рютте. Фото из открытых источников

30 сентября в Брюсселе Марк Рютте ответил на вопросы журналистов о том, стал ли более реальным риск применения Россией ядерного оружия против стран НАТО, в частности, государств Балтии.

"Нет, это не так. Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО, поэтому я не воспринимаю это так серьезно", — отметил генсек.

Далее Рютте подчеркнул, что Североатлантический союз должен был отреагировать на российские заявления и четко напомнить о своем оборонительном характере.

"Прекратите ядерные угрозы – это совершенно некстати и не помогает. И прежде всего прекратите войну в Украине, которая является непровоцированной агрессивной войной", – обратился Рютте к российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, что накануне Россия передала НАТО дипломатический документ, в котором предостерегла Альянс от возможных действий по Калининграду. По информации Reuters, Москва заявила, что попытка изолировать Калининград может иметь серьезные военные последствия, включая применение ядерного оружия со стороны РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ призвали ударить по Украине ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что в Брюсселе подтвердили получение российского письма с ядерными угрозами и заявили, что действия и учения НАТО не создают угрозы российской территории, в частности Калининграда.