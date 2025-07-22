Рютте срочно забил тревогу к странам НАТО: при чем здесь Украина

Во время онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к министрам обороны стран-членов Альянса с призывом активнее закупать американское оружие для нужд ВСУ. Об этом сообщила прессслужба НАТО после подведения итогов заседания, которое стало 29-м в формате "Рамштайн".

Фото: 24 Канал

Рютте напомнил собравшимся об инициативе, которую он недавно согласовал с президентом США Дональдом Трампом. Она предполагает расширение поддержки Украины за счет дополнительных закупок американского вооружения, профинансированных европейскими союзниками и Канадой. Идея состоит в том, чтобы не только помочь Киеву, но и усилить евроатлантическую оборонную промышленность.

Генсек подчеркнул, что реализация этого подхода позволит странам НАТО достичь сразу трех стратегических целей, принятых на июньском саммите Альянса в Гааге: повышение оборонных расходов, расширение производственных возможностей военно-промышленного комплекса и долгосрочная поддержка Украины в войне с Россией.

По словам Трампа, США меняют подход к военной помощи Киеву: вместо безвозмездных поставок Вашингтон ожидает, что страны Европы и Канада будут самостоятельно покупать американское вооружение для передачи украинской стороне.

Следует отметить, что в онлайн-режиме 21 июля состоялось первое для министра обороны Украины Дениса Шмыгаля заседание Контактной группы. Эту встречу, организованную Великобританией и Германией, поддержали более 50 стран-партнеров. Предыдущий раунд в формате "Рамштайн" проводился в начале июня.

Как уже писал портал "Комментарии", бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что армия РФ готовится к новой волне наступательных действий, несмотря на провал предыдущей кампании. В прямом эфире 24 Канала он пояснил, что американский лидер Дональд Трамп предоставил Кремлю 50 дней для заключения мирного соглашения, однако Россия не демонстрирует намерений к компромиссу, продолжает давление как на фронте, так и по гражданским объектам.