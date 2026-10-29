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Страна НАТО разворачивает масштабное строительство 150 фортификационных бункеров на границе с РФ

Оборона в уезде Ида-Вирумаа: Таллин сведет полторы сотни бункеров на государственных и частных землях

29 октября 2026, 08:54
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Недилько Ксения

Власти Эстонии официально объявили о масштабном усилении оборонных возможностей на восточных рубежах страны, одновременно являющихся внешней границей Североатлантического альянса.

Страна НАТО разворачивает масштабное строительство 150 фортификационных бункеров на границе с РФ

Иллюстративное фото

Регион, непосредственно граничащий со страной-агрессоркой, превратят в мощную линию защиты.

"В ходе строительства Балтийского оборонного пояса, например, в Ида-Вирумаа планируется разместить около 150 бункеров", — рассказал министр обороны страны Мартин Херем во время информационного часа в парламенте для эстонского общественного вещателя ERR.

Согласно обнародованному плану, военные инженеры разобьют объекты на несколько категорий собственности:

"100 из них будут расположены на государственной земле, а около 50 — на муниципальной или частной земле".

Для строительства железобетонных конструкций на территориях гражданских жителей правительство будет применять различные юридические механизмы. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в отношении бункеров, строящихся на частных землях, необходимо будет достичь договоренности с их владельцами. Официальный Таллинн будет пытаться действовать максимально гибко, поэтому, по словам министра, в таком случае решением может стать выплата компенсаций за неудобства, аренду или приобретение земли.

В то же время Херем успокоил общественность, уточнив, что масштабного отчуждения собственности в пользу военных вдоль всей границы не предусматривается:

"Но, по моей информации, пока нет никаких масштабных планов по приобретению государством более широкого пояса".

Создание бункеров будет происходить параллельно с другими оборонными реформами в стране, в частности, расширением военной подготовки среди подростков и молодежи и обучением школьников операторского мастерства по управлению БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ требует отката НАТО на уровень 1997 года: Зеленский рассказал о ловушке Путина.



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