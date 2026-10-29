Страна НАТО разворачивает масштабное строительство 150 фортификационных бункеров на границе с РФ

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Недилько Ксения
Власти Эстонии официально объявили о масштабном усилении оборонных возможностей на восточных рубежах страны, одновременно являющихся внешней границей Североатлантического альянса.
Иллюстративное фото
Регион, непосредственно граничащий со страной-агрессоркой, превратят в мощную линию защиты.
Согласно обнародованному плану, военные инженеры разобьют объекты на несколько категорий собственности:
Для строительства железобетонных конструкций на территориях гражданских жителей правительство будет применять различные юридические механизмы. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в отношении бункеров, строящихся на частных землях, необходимо будет достичь договоренности с их владельцами. Официальный Таллинн будет пытаться действовать максимально гибко, поэтому, по словам министра, в таком случае решением может стать выплата компенсаций за неудобства, аренду или приобретение земли.
В то же время Херем успокоил общественность, уточнив, что масштабного отчуждения собственности в пользу военных вдоль всей границы не предусматривается:
Создание бункеров будет происходить параллельно с другими оборонными реформами в стране, в частности, расширением военной подготовки среди подростков и молодежи и обучением школьников операторского мастерства по управлению БПЛА.
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