В НАТО резко обратились к Путину из-за встречи с Зеленским: детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не теряет надежду на возможную встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным. Об этом он заявил в комментарии Sky News во время мероприятия по случаю открытия нового завода по производству боеприпасов в Западной Германии.

По словам Рютте, Владимир Зеленский демонстрирует открытость переговоров.

"Зеленский показал свою готовность к встрече", — сказал он.

В то же время отметил генсек, теперь очередь за Путиным:

"Он должен играть по правилам и сдержать обещания, которые, по его словам, были даны Дональду Трампу на Аляске", — подчеркнул чиновник.

На вопрос журналиста Sky News о том, верит ли он, что российский лидер будет соблюдать условия потенциального соглашения, Рютте уклонился от прямого ответа. Вместо этого он подчеркнул важность дальнейшей работы над гарантиями безопасности для Украины и всей Европы, а также перевооружением.

"Переговоры по гарантиям безопасности продолжаются, и они сложны, ведь каждое решение имеет серьезные военные последствия. Это не то, что можно уладить за девять дней", — пояснил он, добавляя, что США активно участвуют в этом процессе.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что у официального Киева пока нет подтверждений готовности Москвы к проведению саммита Зеленский – Путин. По его словам, это противоречит тому духу, о котором говорилось в разговоре Трампа и Путина на Аляске.

