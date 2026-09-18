В случае нападения РФ Словакия поднимет руки вверх: Фицо шокировал новым заявлением

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы его страна была втянута в вооруженный конфликт в случае применения статьи 5 Североатлантического договора. Об этом глава словацкого правительства сказал во время выступления перед студентами и сотрудниками больницы в Прешове.
Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
Фицо раскритиковал европейских политиков за, по его словам, воинственную риторику и заявил, что не понимает, с кем именно Европа собирается воевать.
При этом во время выступления Фицо не назвал Россию агрессором или непосредственным источником военной угрозы для Европы. Основное внимание он уделил рискам, которые, по его мнению, несет возможное прямое участие стран НАТО в войне.
Отдельно премьер высказался о статье 5 договора НАТО. Она закрепляет принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса рассматривается как нападение на всех, после чего союзники обязуются оказывать помощь. При этом конкретная форма помощи определяется каждым государством самостоятельно.
Он также предложил представить ситуацию, при которой Словакии пришлось бы направить тысячи военнослужащих для участия в боевых действиях.
Заявления Фицо прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий внутри НАТО о возможных рисках дальнейшей эскалации войны России против Украины и безопасности восточного фланга Альянса.
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