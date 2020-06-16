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Главная Новости Мир Ближний Восток "Авиакатастрофа МАУ": власти Ирана пояснили, почему не выдали "черные ящики" Украине
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"Авиакатастрофа МАУ": власти Ирана пояснили, почему не выдали "черные ящики" Украине

Пресс-секретарь иранского правительства отметил, что причины задержки по передаче "черных ящиков" в пандемии коронавируса

сегодня, 01:20
Автор:

Екатерина Белоброва
"Авиакатастрофа МАУ": власти Ирана пояснили, почему не выдали "черные ящики" Украине

Правительство Ирана заявило, что основной причиной, почему передача "черных ящиков" с пассажирского самолета авиакомпании МАУ так сильно задержалась, заключается во вспышке коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство ATF, ссылаясь на пресс-секретаря правительства Али Рабея.

"С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании черных ящиков украинского самолета. Наша сторона нечего скрывать", - указал иранский политик. 

При этом Рабей добавил, что если у украинских специалистов есть возможность расшифровать содержимые записи, то "черные ящики" будут раскрыты в Украине, если же нет - передача ящиков будет осуществляться с французскими коллегами.

"На сегодня остается только вопрос восстановления авиаперелетов и открытия внешних границ. Иран продолжает вести переговоры со всеми участниками расследования этой трагедии и сделает все возможное, чтоб оно было объективным и открытым", - заключил представитель парламента в Тегеране.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины с огорчением признал тот факт, что власти Ирана не признают международной ответственности за то, что украинский Боинг потерпел катастрофу. 


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Источник: https://www.msn.com/en-xl/middleeast/top-stories/iran-says-virus-delays-reading-of-ukraine-airline-black-boxes/ar-BB15vngr
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