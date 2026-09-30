Что произошло на переговорах между США и Ираном: почему Трамп заговорил о новом ударе

Попытки Катара добиться дипломатического прорыва между США и Ираном пока не принесли заметного результата. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, стороны по-прежнему не готовы существенно корректировать свои позиции.

Иран. Фото: из открытых источников

В центре переговоров находятся сразу несколько принципиальных вопросов. Иран настаивает на снятии американской морской блокады и связанных с ней ограничений, тогда как Вашингтон требует от Тегерана конкретных уступок в ядерной сфере.

Катарские посредники предложили компромиссный вариант, который должен был одновременно учесть требования обеих сторон. Посредник Али аль-Тавади обсуждал документ с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Нью-Йорке, а затем провел переговоры в Вашингтоне с Джаредом Кушнером и американскими представителями. Вице-президент Джей Ди Вэнс присутствовал на части встречи.

Еще утром в Белом доме рассчитывали на продвижение. Американские чиновники характеризовали переговоры как конструктивные и заявляли, что Тегеран якобы демонстрирует готовность к гибкости по ядерному вопросу.

Однако дальнейшее развитие событий оказалось менее оптимистичным. По информации Axios, существенного сдвига достичь не удалось. Источники издания описывают ситуацию как фактический тупик: Иран требует условий, на которые Вашингтон пока не согласен, а американская сторона считает, что у нее достаточно сильная позиция для отказа от компромисса.

Дополнительным фактором напряженности стали заявления Дональда Трампа. Ранее он отверг иранское предложение, однако позднее заявил Axios, что ожидает новых переговоров с Тегераном. Катар и другие посредники продолжают передавать сторонам предложения и пытаться изменить формулировки возможного соглашения.

Тем временем представители Ирана продолжают настаивать на дипломатическом варианте. Однако отсутствие взаимных уступок сохраняет риск дальнейшей эскалации и возобновления масштабных боевых действий.

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