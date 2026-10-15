logo

BTC/USD

81210

ETH/USD

2373.29

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Где просчитался Трамп: какой важный объект восстановил Иран после атак США
commentss НОВОСТИ Все новости

Где просчитался Трамп: какой важный объект восстановил Иран после атак США

Тегеран заявил о завершении ремонтных работ на стратегическом газовом месторождении, пострадавшем во время войны США и Израиля против Ирана

15 октября 2026, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран завершил восстановление производственных мощностей газового месторождения "Южный Парс", поврежденных в ходе войны США и Израиля против Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на исполняющего обязанности министра нефти Хамида Борда.

Где просчитался Трамп: какой важный объект восстановил Иран после атак США

Иран. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, ремонтные работы на пострадавших объектах завершены. Это должно помочь восстановить добычу и укрепить энергетическую систему страны перед зимним периодом, когда спрос на топливо традиционно возрастает.

Ранее заместитель министра нефти по вопросам планирования Ахмад Зерааткар сообщал, что к концу сентября Ирану удалось вернуть в эксплуатацию около половины поврежденных мощностей. На восстановленных участках уже возобновили добычу газа.

Параллельно Тегеран наращивает запасы топлива для электростанций. По данным, приведенным иранскими официальными лицами, они достигли 90% от необходимого уровня – примерно на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти рассчитывают, что восстановление газодобычи и увеличение резервов помогут сократить разрыв между производством и потреблением энергии, а также снизить риск перебоев в электроснабжении зимой.

"Южный Парс" расположен в Персидском заливе и является одним из ключевых газовых месторождений Ирана. Поэтому повреждение его инфраструктуры создает серьезные риски для внутреннего топливного баланса страны и работы энергетического сектора.

Заявление о завершении ремонта стало важным сигналом для внутреннего рынка, однако само по себе еще не гарантирует отсутствия зимнего дефицита. На ситуацию будут влиять фактические объемы добычи, состояние восстановленного оборудования и уровень потребления газа и электроэнергии.

Пока Тегеран делает ставку на восстановление поврежденной инфраструктуры и накопление топлива, стремясь снизить последствия военных ударов для энергетической безопасности страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран хочет объединиться с РФ: Пезешкиан предложил новый формат сотрудничества.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://farsnews.ir/Rahgozar_b/1791898231991532791/Iran-Completes-Major-Repairs-at-South-Pars-Gas-Field-After-War-Damage
Теги:

Новости

Все новости