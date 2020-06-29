Иран потребовал от Интерпола задержать Дональда Трампа

Дональд Трамп является виновником смерти иранского генерала Касема Сулеймани. Представители судебной системы Ирана заявили, что Интерпол обязан объявить в международный розыск высших чиновников США, в том числе и президента Трампа. С таким заявлением выступил прокурор Тегерана Али Мехр.

"Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани", - цитирует его агентство IRNA.

Прокурор добавил, что судебные власти страны издали распоряжение о привлечении к ответственности указанных лиц. Для них также необходимо объявить красный статус по линии Интерпола. По мнению иранской стороны, "упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности".

Как сообщал портал "Комментарии", член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову президента США Дональда Трампа 3 миллиона долларов, пишет Isna News. По его словам, они лично заплатят такую сумму тому, кто убьет американского лидера и принесет его голову. Спикер также отметил, что вина за крушение самолета “МАУ” лежит на Штатах.





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