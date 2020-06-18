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Израиль продлевает жесткий карантин

Израильские власти продлили карантин до 1 августа

сегодня, 09:22
Автор:

Сергей Медведев
Израиль продлевает жесткий карантин

Строгий карантин и связанные с ним ограничения продлятся в Израиле, как минимум, до 1 августа. Решение приняли депутаты Кнессета. Таким образом, своим решением парламентарии продлили карантин в стране на полтора месяца. 

Министерство здравоохранения объявило о возобновлении работы станций тестирования на коронавирус. Ранее эти станции были демонтированы.

"Мы надеемся, что скоро таких проверочных пунктов будет еще больше, и здесь не будет очередей. Мы проверяем не только тех, у кого есть симптомы, но и тех, кто мог контактировать с больными", - сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Вместе с количеством тестов растет и число заболевших. Израиль демонстрирует негативную статистику по коронавирусу: если две недели назад уровень заболеваемости составлял до 50 человек в сутки, то сейчас этот показатель достигает 300 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии держится в районе 40.

Как сообщал портал "Комментарии", разговоры о новой вспышке коронавируса перестают быть просто разговорами. В Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения, за сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 758 человек.


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Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3274281
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