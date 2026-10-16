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США объявили блокаду Ирана, но танкеры все равно прорываются: как Тегеран перехитрил Трампа

Иран продолжает вывозить сжиженный газ и авиационное топливо, используя перегрузку между судами у берегов Омана

16 октября 2026, 16:18
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Кравцев Сергей

Ирану удалось отправить за рубеж несколько партий сжиженного газа и авиационного топлива, несмотря на морскую блокаду США. По данным Reuters, Тегеран использовал перегрузку продукции с одного судна на другое в Оманском заливе, пытаясь сохранить хотя бы часть энергетического экспорта.

США объявили блокаду Ирана, но танкеры все равно прорываются: как Тегеран перехитрил Трампа

Иран. Фото: из открытых источников

Как сообщили агентству четыре специалиста по морской безопасности, иранские грузы могли маскироваться среди операций, которые проводят другие производители из стран Персидского залива. Подобные схемы позволяют затруднить отслеживание происхождения топлива, хотя сами по себе не доказывают незаконного прохождения блокады.

Согласно анализу американской организации United Against Nuclear Iran (UANI), с середины июля из Оманского залива вышли как минимум восемь газовозов. Кроме того, в сентябре танкер с иранским авиационным топливом прибыл в Мьянму. Шесть газовозов и судно с топливом, по данным Reuters, находятся под санкциями США.

Общий объем вывезенного газа оценивается примерно в 4,1 млн баррелей. Некоторые партии перегружали вблизи оманских городов Шинас и Сохар, другие суда ожидали возможности продолжить путь.

Однако американское Центральное командование настаивает, что блокада остается эффективной. Представитель военных пояснил Reuters, что каждое судно проверяют отдельно, а его присутствие в санкционном списке не означает автоматического нарушения ограничений. По данным CENTCOM, за три месяца операции 135 судов развернули, а четыре торговых судна вывели из строя.

Между тем аналитическая компания Kpler зафиксировала в сентябре нулевой экспорт иранской нефти – впервые с начала ее наблюдений в 2013 году.

Таким образом, отдельные поставки продолжаются, но говорить о полноценном восстановлении экспорта пока не приходится. Главный вопрос – смогут ли США перекрыть оставшиеся маршруты, через которые Тегеран пытается продавать энергетические ресурсы.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/iran-ships-some-lpg-jet-fuel-despite-us-blockade-data-shows-2026-10-16/
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