Трамп может решиться на новую войну: кто срочно пытается остановить эскалацию

Катар пытается предотвратить новый военный конфликт между США и Ираном, добиваясь возобновления прямых переговоров между странами. Посредники рассчитывают согласовать первые шаги к дипломатическому урегулированию еще до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В пятницу представители Катара провели в Тегеране переговоры продолжительностью более 12 часов. Контакты должны продолжиться в Дохе. При этом посредники постоянно координировали свои действия с Белым домом. По словам одного из источников, стороны уже добились определенного прогресса, однако окончательного соглашения пока нет.

Доха предлагает Вашингтону и Тегерану обменяться несколькими взаимными уступками, которые можно реализовать в течение ближайших дней. Это должно создать условия для возвращения к обсуждению иранской ядерной программы.

Главное препятствие – очередность уступок. Администрация Дональда Трампа требует от Ирана шагов в ядерной сфере. Тегеран, напротив, настаивает на снятии морской блокады, размораживании активов и возможности возобновить нефтяной экспорт.

Один из компромиссных вариантов предусматривает допуск инспекторов ООН к поврежденным ядерным объектам Ирана. Взамен Вашингтон мог бы частично ослабить санкционное давление.

Однако внутри американской администрации нет единства. Министр обороны Пит Гегсет и госсекретарь Марко Рубио скептически относятся к перспективам соглашения. Вице-президент Джей Ди Венс, а также представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, напротив, заинтересованы в продолжении дипломатии.

Дополнительную тревогу вызывают предстоящие выборы в США. Региональные государства убеждают Тегеран не упустить возможность договориться сейчас. По оценке одного американского чиновника, возможное поражение республиканцев может подтолкнуть Трампа к демонстрации военной силы.

Сам президент США утверждает, что переговоры продолжаются, и пока не считает необходимым торопиться с решениями. Тем не менее дипломатические усилия Катара показывают, насколько серьезно в регионе опасаются нового витка противостояния.

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