Трамп неожиданно пошел на уступку Ирану: какое неожиданное решение принято
НОВОСТИ

Трамп неожиданно пошел на уступку Ирану: какое неожиданное решение принято

Вероятность достижения частичного соглашения в течение 48 часов невелика, однако эта попытка остается единственным шансом предотвратить резкую эскалацию войны

6 апреля 2026, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Соединенные Штаты и Иран сейчас ведут интенсивные переговоры с участием региональных посредников, среди которых Пакистан, Египет и Турция относительно возможного 45-дневного перемирия, которое может стать первым шагом к завершению текущей войны в регионе. Обсуждения продолжаются, однако эксперты и источники указывают на низкую вероятность быстрого заключения соглашения в течение ближайших 48 часов.

Фото: из открытых источников

По данным Axios, переговоры проходят как через прямые контакты специального представителя США Стивена Виткоффа с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи, так и через региональные каналы. Источники отмечают, что обсуждаемое соглашение должно быть двухэтапным: первый этап предусматривает 45-дневное прекращение огня, которое позволит обеим сторонам согласовать ключевые условия для окончательного завершения боевых действий. Второй этап закрепляет полное прекращение огня и создает основу для продолжительного мира.

Хотя вероятность достижения частичного соглашения в ближайшие два дня невелика, эта дипломатическая инициатива считается последним шансом избежать масштабной эскалации. Без перемирия возможны серьезные последствия, включая удары по иранской гражданской инфраструктуре и в ответ – по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа установила 10-дневный срок для достижения соглашения, который сначала должен был всплыть в понедельник, но был продлен еще на один день. По словам источников, США уже подготовили план потенциальных ударов по энергетическим объектам Ирана в рамках американо-израильской кампании, однако продолжение переговоров открывает последнюю возможность дипломатического урегулирования конфликта.  

