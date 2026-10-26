Трампу может хватить одного приказа: какую масштабную операцию против Ирана готовят США

Военные США на Ближнем Востоке располагают силами, достаточными для начала масштабной операции против Ирана в течение 96 часов после приказа Дональда Трампа. Об этом CNN сообщили неназванные американские чиновники, знакомые с планами военного командования.

Иран. Фото: из открытых источников

По данным телеканала, речь может идти не о серии ограниченных ударов по радарам, пусковым установкам и другим объектам, которые противник способен быстро восстановить, а о значительно более масштабной кампании. "Это будет масштабная операция", — заявил один из собеседников CNN.

Некоторые действующие и бывшие американские чиновники считают, что вопрос заключается скорее во времени возможного решения, чем в самом намерении начать новую операцию. По их оценкам, приказ может последовать до конца года, причем одним из наиболее вероятных периодов называют время после промежуточных выборов в США.

Впрочем, источники подчеркивают: окончательная позиция Трампа пока неизвестна. Ранее президент США уже демонстрировал готовность к определенным действиям, но в последний момент отказывался от них. Поэтому планы военных не означают, что решение о начале наступления уже принято.

Американские военные также учитывают, что Иран лучше изучил тактику США и может представлять более серьезную угрозу для атакующих сил. Это способно осложнить уничтожение намеченных целей и повысить риски затяжного противостояния.

По информации источников CNN, последние оценки американской разведки показывают, что Иран и йеменские хуситы серьезно воспринимают вероятность новых ударов со стороны США и, возможно, Израиля.

В случае начала операции Тегеран и хуситы могут оперативно ответить атаками на американские войска в регионе. Не исключается и угроза за его пределами. Таким образом, потенциальная кампания рискует перерасти в более широкий конфликт, последствия которого могут затронуть сразу несколько стран Ближнего Востока.

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