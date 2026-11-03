Три сценария Трампа для Ирана: в окружении президента США назрел раскол из-за новой войны

Президент США Дональд Трамп рассматривает сразу три варианта дальнейших действий в отношении Ирана: заключение мирного соглашения, возобновление военной операции или продолжение экономического давления. Об этом сообщает Axios со ссылкой на комментарии американского лидера и источники в его окружении.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сам Трамп утверждает, что не собирается торопиться с решением. По его словам, американское давление уже нанесло Ирану серьезный финансовый ущерб, а переговоры продолжаются и проходят успешно. При этом президент считает, что Тегеран хочет договориться, но не демонстрирует ожидаемой срочности.

Однако внутри администрации США нет единства. Вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник Стив Уиткофф выступают за дипломатическое урегулирование. Они опасаются, что новые удары не изменят ситуацию. Эту позицию, по данным Axios, поддерживает большинство стран Персидского залива.

Противоположного мнения придерживаются премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хегсет. Они считают, что Ирану нельзя доверять и военный вопрос необходимо решить силой.

Третий вариант поддерживают госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Они предлагают сохранить ситуацию без полномасштабной войны и соглашения, продолжая экономическое давление. По оценке Рэтклиффа, затяжной кризис может вынудить Тегеран пойти на уступки или спровоцировать внутреннюю нестабильность.

Тем временем Трамп заявил о возможности скорого соглашения, а Венс подтвердил, что Вашингтон видит прогресс в переговорах. Главным условием США остается недопущение восстановления иранской ядерной программы.

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