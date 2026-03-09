Украина может помочь: озвучена неожиданная просьба союзников из-за когнфликта на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращения союзников, касающиеся реагирования на вызовы, связанные с ситуацией безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, международные партнеры интересуются украинским опытом по защите жизни и организации оборонных систем. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

Фото: из открытых источников

Зеленский уточнил, что в настоящее время поступило 11 официальных запросов от разных государств, в том числе соседей Ирана, ряда европейских стран и Соединенных Штатов.

"Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина готова оказывать поддержку странам, которые помогают самой Украине в обеспечении безопасности граждан и защите государственного суверенитета.

"На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой", — отметил Зеленский, подчеркнув практическую реализацию помощи.

Ранее президент заявлял, что Украина способна делиться своим боевым опытом и современными технологиями, приобретенными в ходе войны с Россией, с союзниками на Ближнем Востоке. В частности, Киев уже направил экспертов по беспилотным летательным аппаратам для усиления охраны американских баз в Иордании. Кроме того, украинские специалисты будут консультировать страны Персидского залива по вопросам противодействия иранским дронам типа "Шахед".

