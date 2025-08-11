В Иране пожаловались из-за сотрудничества с Путиным: на Западе раскрыли громкие детали

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Иран активно снабжал беспилотники Shahed-136, которые неоднократно использовались для ударов по украинским городам. Однако, как сообщает Forbes, Иран выражает разочарование некоторыми условиями договоренностей с Москвой.

Фото: из открытых источников

Согласно данным, в июле этого года Россия совершила рекордное количество атак на территории Украины с использованием дронов Shahed – было выпущено 6129 беспилотников, что почти в шесть раз больше по сравнению с июнем. В частности, 9 июля РФ запустила одновременно 728 дронов и есть предположение, что вскоре возможны массовые залпы в 2000 единиц.

Это стало возможным благодаря организованному в России собственному производству Shahed-136, в частности, на территории специальной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Производство стало частью соглашения между Ираном и Россией на сумму 1,75 миллиарда долларов, подписанного в начале 2023 года. Однако, как отмечает CNN, Тегеран все больше недоволен, поскольку большая часть производства — до 90% происходит на территории РФ, без значительного иранского контроля. Москва также усовершенствует дроны, уменьшая зависимость от иранских компонентов.

Впоследствии РФ начала маскировать беспилотники, окрашивая их в черный цвет, а также использовать модифицированные Shahed с реактивными двигателями, летающими на большей высоте и скорости. Их перехват требует применения новейших систем ПВО, что создает дополнительное давление на ресурсы Украины.

Между тем, несмотря на предположение, что Иран получит от России самолеты Су-35 в ответ на передачу дронов, этого не произошло. Часть самолетов, первоначально планировавших для Ирана, Россия передала Алжиру. Иранский журналист Саид Азими утверждает, что Тегеран еще до 2021 года оплатил поставки 50 истребителей Су-35, однако ни одного так и не получил. Ирану же были переданы только учебно-боевые самолеты Як-130.

В июне 2025 года, когда Израиль нанес авиаудары по территории Ирана, страна не располагала ни одним Су-35 для защиты своего воздушного пространства. Это стало еще одним поводом к росту недовольства Тегерана.

Иранские СМИ открыто говорят о том, что обещания Москвы, в частности, по поставкам ЗРК С-400 и современных истребителей, так и не были выполнены.

"От невыполненных обещаний России поставить оборонительные системы, такие как С-400 и истребители Су-35, до постоянных задержек в военном сотрудничестве – все это свидетельствует о том, что это партнерство базируется не на взаимном доверии, а на краткосрочных интересах", – пишут иранские СМИ.

Как уже писали "Комментарии", одна из главных фигур кремлевской пропаганды, руководительница канала RT Маргарита Симоньян высказалась о вероятной встрече между бывшим президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.