Война в Иране, которая продолжается, может казаться выгодной для России из-за значительного скачка цен на нефть. Однако эта выгода временная и обманчивая. На самом деле выгоду из конфликта в Иране получает не Россия, а Украина. Об этом пишет Breaking Defense.

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, снятие части санкций в отношении российской нефти, в частности во время администрации Дональда Трампа, позволило Москве временно решить финансовые проблемы и стабилизировать бюджет. Высокие цены на энергоносители в краткосрочной перспективе приносили России определенную выгоду, но остановка боевых действий в Иране приведет к снижению стоимости нефти. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на российскую экономику, которая остается зависимой от энергетических ресурсов.

Конфликт в Иране длится уже более двух месяцев с момента, когда США и Израиль начали боевые действия против Тегерана. Соответственно, Иран начал производить обстрелы израильских городов, атаковал американские базы и стратегические объекты в арабских странах, являющихся союзниками США. В то же время Тегеран заблокировал Ормузский пролив, заблокировавший поставки нефти и других критических ресурсов через одну из наиболее важных морских артерий в мире.

Первые дни конфликта стали трагическими для Ирана, поскольку был ликвидирован духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи, а также несколько высших должностных лиц, включая командующих войск и разведки.

В то время как война продолжается, Пентагон уже потратил около $25 миллиардов на военные операции, согласно данным The New York Times. Президент США Дональд Трамп, говоря о причинах затягивания войны, указал на отказ европейских стран-членов НАТО присоединиться к операциям в регионе, включая Италию, которая не оказала помощь Вашингтону. Это также стало фактором, сместившим фокус внимания США и их союзников по другим международным проблемам, в частности, по вопросу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно задержало мирный процесс в отношении нашей страны. В то же время из всех последствий войны в Иране Украина может получить не только временную выгоду, но и геополитические возможности для усиления своих позиций на международной арене.

