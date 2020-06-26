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Главная Новости Мир Ближний Восток Взрыв вблизи военной базы в Иране: появились подробности
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Взрыв вблизи военной базы в Иране: появились подробности

В Иране произошел крупный взрыв вблизи военной базы под Тегераном, в Сети появились видео момента

сегодня, 12:21
Автор:

Таисия Ерохина
Взрыв вблизи военной базы в Иране: появились подробности

Взрыв вблизи военной базы в Тегеране, Иран, мог быть не случайным, передает The New York Times.

Так, иранские власти расследуют крупный взрыв к востоку от столицы Тегерана возле военной базы Парчин – крупный военный объект, где проходили ранее ядерные испытания. Видео и фотографии, размещенные в социальных сетях и снятые местными медиа, запечатлели яркий свет, вспыхнувший на небе над городом рано утром в пятницу, 26 июня. При этом, взрыв сопровождался большим потоком дыма.

Во власти объяснили ЧП взрывом на газохранилище, при этом, не на базе, а неподалеку. Однако военные аналитики подвергли сомнению, мог ли взрыв быть случайностью, учитывая важность комплекса Парчин. К примеру, иранский ученый в Naval Postgraduate School Афган Остовар заявил, что это могла быть авария на военной площадке, возможно, с использованием топлива для баллистических ракет. Еще одна версия – не несчастный случай, а форма саботажа.

Многие иранцы в социальных сетях также ставят под сомнение правительственное заявление. Сообщается, что доверие между иранской общественностью и правительством за последние несколько месяцев подорвалось в результате серии кризисов - от протестов до крушения украинского авиалайнера и пандемии коронавируса.

Напомним, мощный взрыв прогремел около иранской военной базы в Тегеране сегодня утром. Официально о пострадавших не сообщается, но местные журналисты говорят, что пострадавшие все же могут быть, поскольку видели, как после взрыва на территорию военной базы заезжала скорая помощь с сиренами.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/06/25/world/iran-explosion.html?smid=tw-share
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