Землетрясение магнитудой 5,7 ударило по югу Ирана

Язык
BTC/USD
9720.10
ETH/USD
242.94
LTC/USD
45.69
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана во
вторник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство ИРНА.
Сейсмологи зафиксировали толчки в 21:48 по местному времени (20:18 по киевскому
времени). Отмечается, что приблизительно за час до этого в этом же районе было
зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксировали в провинции Фарс в 22
километрах от населенного пункта Бейрам на глубине 10 километров и в 239
километрах от Шираза – самого крупного города провинции и его административного
центра.
Непосредственной информации о возможных жертвах или разрушениях от
землетрясения не поступало.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,8 балла.
Природный катаклизм произошел как раз в тот момент, когда в прямом эфире по
национальному телевидению выступала премьер Джасинда Ардерн. Она вышла в эфир с обращением к народу, и как раз в этот
момент начала содрогаться земля, что хорошо заметно на видео. Ардерн не
испугалась и отреагировала с улыбкой и словами: "У нас тут просто небольшое
землетрясение, вполне прилично трясет".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости