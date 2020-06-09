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Главная Новости Мир Ближний Восток Землетрясение магнитудой 5,7 ударило по югу Ирана
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Землетрясение магнитудой 5,7 ударило по югу Ирана

Информации о жертвах или пострадавших во время землетрясения в Иране пока нет

сегодня, 22:50
Автор:

Татьяна Веремеева
Землетрясение магнитудой 5,7 ударило по югу Ирана

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана во вторник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство ИРНА.

Сейсмологи зафиксировали толчки в 21:48 по местному времени (20:18 по киевскому времени). Отмечается, что приблизительно за час до этого в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксировали в провинции Фарс в 22 километрах от населенного пункта Бейрам на глубине 10 километров и в 239 километрах от Шираза – самого крупного города провинции и его административного центра.

Непосредственной информации о возможных жертвах или разрушениях от землетрясения не поступало.

Ранее "Комментарии" писали, что в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,8 балла. Природный катаклизм произошел как раз в тот момент, когда в прямом эфире по национальному телевидению выступала премьер Джасинда Ардерн. Она вышла в эфир с обращением к народу, и как раз в этот момент начала содрогаться земля, что хорошо заметно на видео. Ардерн не испугалась и отреагировала с улыбкой и словами: "У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет".


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iran-quake/magnitude-5-7-quake-strikes-southern-iran-idUSKBN23G2TJ?il=0
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