Землетрясение магнитудой 5,7 ударило по югу Ирана

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Фарс на юге Ирана во вторник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное информационное агентство ИРНА.



Сейсмологи зафиксировали толчки в 21:48 по местному времени (20:18 по киевскому времени). Отмечается, что приблизительно за час до этого в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Сообщается, что эпицентр землетрясения зафиксировали в провинции Фарс в 22 километрах от населенного пункта Бейрам на глубине 10 километров и в 239 километрах от Шираза – самого крупного города провинции и его административного центра.

Непосредственной информации о возможных жертвах или разрушениях от землетрясения не поступало.

Ранее "Комментарии" писали, что в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,8 балла. Природный катаклизм произошел как раз в тот момент, когда в прямом эфире по национальному телевидению выступала премьер Джасинда Ардерн. Она вышла в эфир с обращением к народу, и как раз в этот момент начала содрогаться земля, что хорошо заметно на видео. Ардерн не испугалась и отреагировала с улыбкой и словами: "У нас тут просто небольшое землетрясение, вполне прилично трясет".

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