Обжалованию не подлежит: лучшая баскетболистка США приговорена российским режимом к многолетнему заключению

Двукратная олимпийская чемпионка Бритни Гриннер, признанная одной из лучших баскетболисток современности, была приговорена к 9,5 годам лишения свободы. Вердикт был вынесен российским судом, так как именно там спортсменка была задержана, это произошло в аэропорту Шереметьево при попытке вернуться в США. Известно, что причиной ареста, согласно материалам дела, стал результат обыска баскетболистки, у нее якобы нашли наркотические вещества – гашишное масло.

Бритни Гриннер, из открытых источников

Стиль жизни Гриннер восхищал весь мир, ведь она одна объединяет в себе, казалось бы, невозможное. Спортсменка является иконой современного баскетбола, открытой лесбиянкой, чернокожей женщиной, которая, ко всему прочему, официально замужем. Это, пишут западные СМИ, стало одной из причин ее задержания в России – в стране, где подобная открытость и независимость является непростительной роскошью.

Гриннер была задержана буквально перед самим вторжением РФ в Украину. В аэропорт она приехала чтобы на время перерыва WNBA вернуться в США. С того самого дня все и началось – обыск, задержание, многократные допросы и судебные тяготы, в результате которых спортсменку приговорили почти к 10 годам исправительных работ в колонии поселения в Мордовии. Несмотря на попытки американских правозащитников обжаловать решение суда, девушке, судя по всему, придется смириться с несправедливостью путинского режима, проведя ближайшие годы среди болот и лесов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше вокруг Института кино разгорелся настоящий скандал, причиной всему его сотрудничество с российским кинофестивалем. Местные деятели культуры и науки намерены добиться от руководства института прекращения подобных партнерских отношений.

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