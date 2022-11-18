Обжалованию не подлежит: лучшая баскетболистка США приговорена российским режимом к многолетнему заключению

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Vitalii Rozkariaka
Двукратная олимпийская
чемпионка Бритни Гриннер, признанная одной из лучших баскетболисток
современности, была приговорена к 9,5 годам лишения свободы. Вердикт был
вынесен российским судом, так как именно там спортсменка была задержана, это
произошло в аэропорту Шереметьево при попытке вернуться в США. Известно, что
причиной ареста, согласно материалам дела, стал результат обыска баскетболистки,
у нее якобы нашли наркотические вещества – гашишное масло.
Бритни Гриннер, из открытых источников
Стиль жизни
Гриннер восхищал весь мир, ведь она одна объединяет в себе, казалось бы,
невозможное. Спортсменка является иконой современного баскетбола, открытой
лесбиянкой, чернокожей женщиной, которая, ко всему прочему, официально замужем.
Это, пишут западные СМИ, стало одной из причин ее задержания в России – в стране,
где подобная открытость и независимость является непростительной роскошью.
Гриннер была
задержана буквально перед самим вторжением РФ в Украину. В аэропорт она
приехала чтобы на время перерыва WNBA вернуться в США. С того самого дня все и
началось – обыск, задержание, многократные допросы и судебные тяготы, в
результате которых спортсменку приговорили почти к 10 годам исправительных
работ в колонии поселения в Мордовии. Несмотря на попытки американских правозащитников
обжаловать решение суда, девушке, судя по всему, придется смириться с
несправедливостью путинского режима, проведя ближайшие годы среди болот и
лесов.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше вокруг Института кино разгорелся настоящий скандал,
причиной всему его сотрудничество с российским кинофестивалем. Местные деятели
культуры и науки намерены добиться от руководства института прекращения
подобных партнерских отношений.
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