«Если Россия скажет "извините", мы не будем делать проблемы": Сикорский отреагировал на вторжение вертолета РФ

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Недилько Ксения
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал недавнее нарушение воздушного пространства страны российским военным вертолетом. По его словам, Варшава готова урегулировать инцидент по дипломатическому пути, если Москва официально признает вину.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Как сообщает издание Gazeta.pl, руководитель внешнеполитического ведомства философски отметил, что "такие вещи случаются между соседями". Дипломат дал понять, что польская сторона не стремится к искусственному обострению, но ожидает адекватной реакции Кремля.
Когда журналисты спросили министра о том, рассматривает ли Польша возможность ликвидации российских воздушных судов в будущем, он переадресовал этот вопрос оборонному сектору. Сикорский заметил, что подобный шаг является сугубо военной прерогативой.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что польские военные зафиксировали очередной инцидент с угрозой с воздуха со стороны Российской Федерации. Российский военно-транспортный вертолет Ми-8 незаконно пересек государственную границу Республики Польша.