«Если Россия скажет "извините", мы не будем делать проблемы": Сикорский отреагировал на вторжение вертолета РФ

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал недавнее нарушение воздушного пространства страны российским военным вертолетом. По его словам, Варшава готова урегулировать инцидент по дипломатическому пути, если Москва официально признает вину.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Gazeta.pl, руководитель внешнеполитического ведомства философски отметил, что "такие вещи случаются между соседями". Дипломат дал понять, что польская сторона не стремится к искусственному обострению, но ожидает адекватной реакции Кремля.

"Если российская сторона скажет "извините, пилот ошибся", — озвучил позицию государства Сикорский во время общения с прессой, — мы не будем делать из этого большую проблему". В то же время политик выдвинул четкое условие для закрытия этого вопроса, подчеркнув: "Но тот, кто виноват, должен признать ошибку".

Когда журналисты спросили министра о том, рассматривает ли Польша возможность ликвидации российских воздушных судов в будущем, он переадресовал этот вопрос оборонному сектору. Сикорский заметил, что подобный шаг является сугубо военной прерогативой.

"Если наше командование ВВС, Оперативный командующий сочтет, что это намеренно", — объяснил глава МИД условия, при которых может быть отдан приказ на уничтожение нарушителей. Он добавил, что огонь откроют, если действия авиации РФ "угрожают имуществу или здоровью и жизни наших граждан". Резюмируя позицию страны, дипломат подчеркнул: "Тогда наша конституция четкая: Войско Польское защищает отечество".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что польские военные зафиксировали очередной инцидент с угрозой с воздуха со стороны Российской Федерации. Российский военно-транспортный вертолет Ми-8 незаконно пересек государственную границу Республики Польша.



