Эти деревья растут криво уже почти 100 лет: тайна леса в Польше до сих пор не раскрыта

В польском городе Грифино есть место, которое выглядит так, будто кто-то намеренно придал их стволам одинаковую форму. Сотни сосен имеют почти одинаковый изгиб у основания, после чего их стволы снова растут вертикально. Загадочной роще уже около 90 лет, но однозначного объяснения ее происхождения до сих пор нет.

Кривой лес в Польше - одна из самых загадочных рощ Европы. Фото: Artur Strzelczyk / Wikimedia Commons

Почему сосны растут дугой

Кривой лес расположен возле села Нове-Чарново, примерно в четырех километрах от Грифино. В настоящее время здесь сохранилось около 100 необычно изогнутых сосен на площади около 0,5 гектара. Все они имеют характерный изгиб на высоте всего 10-50 сантиметров над землей, а длина дуги у некоторых деревьев достигает трех метров.

Появление рощи датируют примерно 1934 годом. Польские лесоводы отмечают, что на всех изогнутых деревьях есть следы повреждений стволов, а сами изгибы направлены на север. Это явилось одним из аргументов в пользу версии о вмешательстве человека.

Согласно самой распространенной гипотезе, молодые сосны могли специально формировать, чтобы получить древесину необычной формы. Такой материал мог использоваться для изготовления мебели, саней и других изделий. Однако точный способ формирования деревьев и подлинная цель этой работы неизвестны.

Существуют и другие версии – от сильного снегопада в первые годы жизни деревьев до разных природных факторов. Atlas Obscura также отмечает, что окончательного ответа на вопрос о происхождении необычной формы сосен нет.

Несмотря на загадку, деревья продолжили расти, а после изгиба сформировали практически обычные вертикальные стволы. Сегодня Кривой лес считается природным памятником и одной из необычных туристических локаций Западно-Поморского воеводства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 8 загадках, которые столетиями искали на картах