Финансовая стабильность Польши после атаки БПЛА пошатнулась: что произошло

Польские рынки акций и национальная валюта подверглись падению после того, как Россия направила в Польшу несколько беспилотников, нарушив воздушное пространство страны. Злотый ослаб примерно на 0,4% по отношению к евро.

По данным Reuters, индекс Варшавской фондовой биржи снизился около 1,3% — инвесторы видят в этом реакцию на неопределенность дальнейших действий. Стоит отметить, что этот индекс один из тех, которые среди европейских рынков показывают негативную динамику.

"Это не паника, а заметное движение вниз", — прокомментировал ситуацию аналитик Konrad Richko из DM BOS.

Напомним, что польские военные объявили, что почти двадцать беспилотников, проникших в воздушное пространство Польши во время масштабных атак РФ по Украине, является актом агрессии, который ставит под угрозу безопасность мирных граждан.

Польша обратилась к активированию статьи 4 Североатлантического договора, позволяющей государствам-членам НАТО поставить вопрос перед Североатлантическим советом — ключевым политическим органом альянса. Статья предусматривает, что если одна страна-член подвергается вооруженному нападению, другие государства НАТО считают это нападением на всех и должны принять меры, чтобы помочь пострадавшей стороне.

Несмотря на то, что событие обсудят на уровне Североатлантического совета, реакция других стран Альянса пока не такая же резкая, как в Польше.

Как уже писали "Комментарии", впервые с начала полномасштабной войны войска НАТО совершили боевое действие против России — сбив ее вторгшиеся в воздушное пространство Польши беспилотники. Этот эпизод демонстрирует, как далеко готов зайти Владимир Путин, чтобы проверить прочность Альянса, его готовность к ответу и способность реагировать на угрозы, связанные с эскалацией войны в Украине.