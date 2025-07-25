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Хуже всего, что можно было сделать для Украины: в Польше озвучили жесткое предупреждение Зеленскому

Сикорский считает, что есть решение, которое Зеленскому принимать не стоит.

25 июля 2025, 14:55
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что самым плохим шагом для президента Украины Владимира Зеленского сейчас будет ослабление борьбы с коррупцией.

Хуже всего, что можно было сделать для Украины: в Польше озвучили жесткое предупреждение Зеленскому

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

"Мы сказали президенту Зеленскому, что самое худшее, что он может сейчас сделать, — это отказаться от антикоррупционной борьбы. Украинцы воюют за честное, европейское государство", — подчеркнул Сикорский в интервью телеканалу Polsat.

Это заявление прозвучало на фоне громкой дискуссии вокруг изменений в антикоррупционное законодательство в Украине. Ранее, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект №12414, фактически подрывающий независимость НАБУ и САП, передав контроль над их деятельностью Генеральному прокурору. Документ получил поддержку 263 народных депутатов, а уже в тот же вечер был подписан президентом Зеленским.

Этот шаг вызвал критику международных партнеров. В частности, МИД Германии выразил обеспокоенность, отметив, что разделяет позицию послов G7 относительно давления на антикоррупционные органы. В свою очередь, Франция заявила, что еще есть шанс исправить ситуацию.

24 июля президент согласовал новую редакцию закона, которую назвал сбалансированной, и подал ее в парламент под номером №13533. Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, рассмотрение этого законопроекта состоится 31 июля. Он также призвал депутатов принять его сразу в первом чтении и целом.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле снова жалуются на сложности в переговорах из-за разногласий между украинским и российским проектами меморандумов по прекращению огня, заявил пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков.



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