Качиньский сделал громкое заявление об Украине: кто хотел втянуть Польшу в войну

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сделал резонансное заявление о первых месяцах полномасштабной войны России против Украины. По его мнению, украинские власти тогда могли рассчитывать на то, что Польша будет напрямую вовлечена в войну, а одним из вариантов он назвал даже создание "единого государства". Об этом Качиньский заявил во время молодежного конгресса в польском Августове, сообщает Rzeczpospolita.

Ярослав Качиньский. Фото: из открытых источников

Политик утверждает, что в начале вторжения Киев ожидал от Варшавы шагов, на которые польские власти не могли согласиться. В то же время, по его словам, сторонам удавалось находить решения, позволяющие сохранять хорошие двусторонние отношения.

"Позже это начало складываться совсем иначе, но нужно четко сказать, что украинцы изменили концепцию. Мне кажется, поначалу у них была несколько странная концепция, что они втянут нас в эту войну даже на основе создания единого государства", — заявил Качинский.

Он также предположил, что украинская сторона могла неправильно оценить военные возможности Польши в начале российского вторжения. По словам польского политика, у Варшавы тогда фактически не было достаточных вооруженных сил для прямого вступления в войну.

Отдельно Качинский упомянул выступление президента Украины Владимира Зеленского в польском Сейме, утверждая, что его содержание якобы соответствовало такому видению. В то же время он признал, что окончательную оценку тогдашним намерениям украинской власти, по его мнению, смогут дать только историки.

Политик также увязал ситуацию с вопросом членства Украины в НАТО. Он предположил, что в Киеве могли рассчитывать на возможность достижения целей с участием Польши.

Качиньский добавил, что еще до полномасштабного вторжения России продолжалась гибридная война, а польские власти готовились к разным сценариям ее развития. В то же время, конкретных доказательств в подтверждение утверждения о намерении Украины создать совместное государство или втянуть Польшу в войну политик в своем заявлении не привел.

Также издание "Комментарии" сообщало – вернутся ли украинцы из Польши домой: что показал новый опрос беженцев.



