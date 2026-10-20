Польша готова перенести пограничный контроль с Украины на свою территорию, но есть жесткое условие

Польша готова рассмотреть перенос пограничного контроля на свою территорию, если ситуация с безопасностью в Украине потребует дополнительных мер. Однако такой формат предполагает совместную работу украинских и польских служб, а не передачу Киеву самостоятельных полномочий. Об этом сообщило Polsat News со ссылкой на польское Министерство внутренних дел и администрации.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Вопрос обсуждается на фоне риска российских атак на украинскую пограничную инфраструктуру. Ранее украинские СМИ сообщали о переговорах Киева и Варшавы по соглашению, которое позволило бы украинским пограничникам работать на польской стороне границы. Среди возможных площадок для обсуждения назывался пункт пропуска Ягодин – Дорогуск.

Перенос части процедур мог бы помочь сохранить движение между странами, если работа пунктов пропуска на украинской территории окажется затруднена из-за повреждений или угроз обстрелов. Кроме того, такой подход рассматривается как способ повысить безопасность сотрудников служб и людей, пересекающих границу.

В польском министерстве заявили, что Варшава готова согласиться на изменение порядка контроля, если это станет необходимым для защиты персонала и путешественников. При этом проверки должны проводиться совместно двумя государствами. Окончательного решения о внедрении нового механизма пока нет.

Ведомство также напомнило об ограничениях, действующих в рамках Шенгенской зоны. Поскольку Польша является ее участницей, а Украина – нет, украинские службы не могут самостоятельно осуществлять пограничный контроль на территории Польши. Это касается не только проверки документов пассажиров, но и контроля товаров на соответствие требованиям Евросоюза.

В случае согласования нового формата Варшаве также потребуется уведомить Европейскую комиссию, поскольку изменения затронут порядок контроля перемещения людей и грузов.

Таким образом, возможный перенос процедур не означает, что Украина получит право самостоятельно контролировать участок границы внутри Польши. Речь идет о совместном механизме, который должен одновременно учитывать безопасность, европейские правила и необходимость сохранять стабильное сообщение между двумя странами.

Пока инициатива остается предметом обсуждения, а сроки возможного внедрения нового порядка не определены.

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