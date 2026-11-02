Польша готовит особую бригаду у границы с Россией: действительно ли войны не избежать

Польша усиливает военное присутствие на границе с российской Калининградской областью. До конца 2026 года одну из бригад территориальной обороны планируют преобразовать в Варминско-Мазурскую бригаду обороны приграничья. О новых задачах подразделения сообщает RMF24.

Польские военные. Фото: из открытых источников

Речь идет о 4-й Варминско-Мазурской бригаде территориальной обороны. После реорганизации она войдет в состав специального Компонента обороны приграничья, созданного для усиления безопасности восточных и северо-восточных рубежей Польши.

В польской армии подчеркивают: подразделение будет заниматься именно обороной границы, а не ее обычной охраной. Как пояснил командир бригады полковник Цезары Кисковяк, военные будут отслеживать ситуацию в приграничной зоне, поддерживать Пограничную службу и готовиться при необходимости принять на себя ответственность за оборону рубежа.

При этом реорганизация не означает, что бригада сразу достигнет полной боевой готовности. По информации RMF24, преобразование подразделения должно завершиться до конца нынешнего года, а на достижение необходимых оперативных возможностей потребуется еще около двух лет.

Сейчас польские военные проходят переоснащение и подготовку к выполнению новых задач. В состав Компонента обороны приграничья также входят Подляская, Надбужанская и Перемышльская бригады. Они будут работать с инфраструктурой оборонительной программы "Восточный щит".

Создание новой структуры связано с планами Варшавы укрепить защиту наиболее уязвимых участков границы. Особое значение имеет район рядом с Калининградской областью РФ, где Польша намерена повысить готовность войск к возможным угрозам.

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