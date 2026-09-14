Польша готовит жителей границы к худшему: какие инструкции дали власти на случай воздушной атаки

Польские власти призвали жителей районов, расположенных у границы с Украиной, быть готовыми к возможной угрозе с воздуха. Поводом стали последние российские атаки по западным регионам Украины, в том числе удар, нанесенный впервые в непосредственной близости от польской границы.

Польша. Фото: из открытых источников

Как сообщает RMF24, заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что Россия усиливает давление на Украину и пытается нарушить ее логистические связи по всей территории страны. Под прицелом оказываются железнодорожная инфраструктура, дороги и пункты пропуска.

"Это попытки изолировать Украину, перерезая логистические пути, дороги, срывая поставки как оружия, так и товаров", — заявил Мрочек.

По его словам, перенос части ударов на запад Украины автоматически повышает риски для Польши. Особенно тревожным фактором чиновник назвал сокращение расстояния между местами атак и польской территорией.

"Если удары наносятся в двух километрах от польской границы, это значительно увеличивает риски и для нас", — отметил замминистра.

В ответ Польша усиливает возможности наблюдения за воздушным пространством и готовность противостоять воздушным целям. Однако одновременно власти предупреждают: гражданская инфраструктура укрытий пока остается проблемой.

Мрочек рекомендовал жителям приграничных районов заранее определить безопасное место на случай реальной воздушной тревоги. Для частных домов, по его словам, предпочтительны подвал или гараж. В многоквартирных зданиях следует искать подходящие защищенные помещения, а при отсутствии специальных укрытий использовать комнату, расположенную "за двумя стенами".

Чиновник также напомнил о специальном приложении, где размещены рекомендации с учетом типа здания и конкретной ситуации.

При этом Мрочек признал, что Польша сталкивается с масштабной задачей по созданию новых укрытий. Таким образом, события в Украине уже напрямую влияют не только на военные расчеты Варшавы, но и на подготовку гражданского населения к потенциальным рискам.

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