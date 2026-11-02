Польша повторяет украинский сценарий 2007 года: может ли быть политический взрыв

Происходящее в Польше – острый политический конфликт вокруг Конституционного трибунала – очень напоминает события 2007 года в Украине. Тогда в Украине тоже был политический кризис, вызванный ситуацией двоевластия, соревнованием за доминирование между президентом (Виктором Ющенко) и премьер-министром (Виктором Януковичем), в том числе и за контроль над Конституционным судом Украины. В это время родилась знаменитая формула о противоречии между буквой и духом Конституции, которая очень причастна и к тому, что сейчас происходит в Польше. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Навроцкий и Туск. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, Туск и его сторонники в Конституционном трибунале Польши действовали по "духу Конституции". На "лом" президента Навроцкого, заблокировавшего назначение новых членов Конституционного трибунала, они ответили своим "ломом", политическим переворотом в Конституционном трибунале. Президент Навроцкий и бывшее руководство Конституционного трибунала настаивают на необходимости соблюдать "букву Конституции", хотя ту же "букву" Навроцкий грубо нарушает, блокируя назначение новых судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом Польши.

По словам эксперта, это очень напоминает, что тогда происходило и в Украине. У нас тоже были столкновения у Конституционного суда, а также противоречивые изменения его руководства. Но ключевой вопрос сейчас – как выйти из этого кризиса? Учитывая откровенную рознь между двумя политическими лагерями, нужен посредник, который мог бы способствовать улаживанию этого кризиса и предложить компромиссные варианты его преодоления. У нас, тогда в 2007 году, в роли такого посредника якобы, по слухам, выступил Ринат Ахметов, оказавший определяющее влияние на Партию регионов и одновременно имевший коммуникацию с президентом Ющенко, и предложил сценарий досрочных парламентских выборов.

Политолог продолжает, что касается Польши, то этот сценарий (досрочных парламентских выборов) вряд ли устроит сейчас премьер-министра Польши Дональда Туска. Правящая коалиция может проиграть эти выборы. Очередные парламентские выборы в Польше должны состояться только осенью следующего года.

"В любом случае, первый вопрос, который нужно решить, – кто сможет стать действенным посредником для разрешения этого кризиса в Польше. Здесь три варианта: католическая церковь; европейские посредники, приемлемые для обеих сторон; американцы, но если это администрация Трампа, то они сторонники Навроцкого, и поэтому не могут быть нейтральными посредниками. Второй вопрос – как выйти из этого кризиса? Наиболее рациональный вариант, на мой взгляд, это компромисс вокруг Конституционного трибунала. Он может состоять в уступках с обеих сторон – Навроцкий разблокирует назначение судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом, а сторонники Туска в этом Трибунале соглашаются на возобновление доконфликтной ситуации в руководстве Конституционного трибунала", – отметил аналитик.

Он продолжает, при этом трудно сказать согласятся ли на такой компромиссный вариант обе конфликтующие стороны. Другой вариант – это то, что у нас было в 2007 году – досрочные парламентские выборы, но об этом тоже нужно договориться, или это станет следствием обострения этого кризиса уже в Сейме.

"Этот конфликт может косвенно повлиять и на наши внутриполитические процессы. Он, к сожалению, разрушает идеалистические мечты о политических нейтральных арбитражных институтах. Здесь или ты контролируешь Конституционный трибунал (Конституционный суд, офис Генерального прокурора, далее по списку) или его будут контролировать твои оппоненты. Конечно, Европейский Союз может рекомендовать полякам то же, что рекомендует нам. И это было бы верно и уместно. Но я не уверен, как отреагируют на это в Польше. Так или иначе, но политический кризис в Польше нужно преодолеть. В этом, в первую очередь, заинтересованы сами поляки. В этом нуждается и Евросоюз, потому что кризисная и конфликтная Польша ослабляет и Евросоюз. Для нас тоже важна стабильная и единственная Польша, которая вместе с нами противостоит нашему общему врагу, а не погрязла во внутренних конфликтах", – констатировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Навроцкий заговорил о силовом захвате власти: что происходит в Польше.