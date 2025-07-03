Польша вышла из себя из-за решения Трампа по ПВО для Украины: важное заявление

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность в связи с тем, что Соединенные Штаты приостановили передачу боеприпасов и ракет Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, подчеркивая, что это решение вызывает тревогу как в Польше, так и среди европейских союзников.

Фото: из открытых источников

По словам министра, новость об остановке военных поставок со стороны США не позитивна, ведь Украина ведет оборонную борьбу против российской агрессии, и сейчас как никогда нуждается в постоянной и надежной поддержке со стороны международного сообщества. Косиняк-Камыш подчеркнул, что ряд европейских стран, в том числе Польша, продолжают наращивать усилия для помощи Киеву на фоне активизации боевых действий.

"Мне обидно, что американцы принимают такое решение. Хотелось бы видеть другой подход — предполагающий усиление поддержки, а не ее ограничение", — подчеркнул польский министр обороны.

Он также отметил, что со стороны России нет никаких признаков готовности к переговорам или прекращению огня. В такой ситуации, убежден Косиняк-Камиш, нужно еще более решительно продолжать помогать Украине, ведь речь идет не только о безопасности нашей восточной соседки, но и о стабильности и будущем Европы в целом.

Напомним, что это уже второе решение США за последние полгода об остановке военной помощи Украине. Этот шаг может критически сказаться на поставках систем противовоздушной обороны, особенно необходимых украинским защитникам в условиях постоянных авиационных и ракетных атак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в России, которая продолжает агрессивную войну против Украины, на фоне экономических трудностей участились забастовки работников промышленных предприятий. Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.