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Польша вышла из себя из-за решения Трампа по ПВО для Украины: важное заявление

Министр обороны Польши назвал остановку поставок боеприпасов США Украине тревожным сигналом и призвал продолжить поддержку Киева

3 июля 2025, 07:40
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Клименко Елена

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность в связи с тем, что Соединенные Штаты приостановили передачу боеприпасов и ракет Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, подчеркивая, что это решение вызывает тревогу как в Польше, так и среди европейских союзников.

Польша вышла из себя из-за решения Трампа по ПВО для Украины: важное заявление

Фото: из открытых источников

По словам министра, новость об остановке военных поставок со стороны США не позитивна, ведь Украина ведет оборонную борьбу против российской агрессии, и сейчас как никогда нуждается в постоянной и надежной поддержке со стороны международного сообщества. Косиняк-Камыш подчеркнул, что ряд европейских стран, в том числе Польша, продолжают наращивать усилия для помощи Киеву на фоне активизации боевых действий.

"Мне обидно, что американцы принимают такое решение. Хотелось бы видеть другой подход — предполагающий усиление поддержки, а не ее ограничение", — подчеркнул польский министр обороны.

Он также отметил, что со стороны России нет никаких признаков готовности к переговорам или прекращению огня. В такой ситуации, убежден Косиняк-Камиш, нужно еще более решительно продолжать помогать Украине, ведь речь идет не только о безопасности нашей восточной соседки, но и о стабильности и будущем Европы в целом.

Напомним, что это уже второе решение США за последние полгода об остановке военной помощи Украине. Этот шаг может критически сказаться на поставках систем противовоздушной обороны, особенно необходимых украинским защитникам в условиях постоянных авиационных и ракетных атак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в России, которая продолжает агрессивную войну против Украины, на фоне экономических трудностей участились забастовки работников промышленных предприятий. Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4010855-ministr-oboroni-polsi-rozcarovanij-risennam-ssa-sodo-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
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