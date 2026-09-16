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Польскому депутату придется ответить за разбитый памятник УПА: что предложил Сикорский

Глава МИД Польши резко высказался о лидере «Конфедерации польской короны»

16 сентября 2026, 15:52
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал привлечь к ответственности ультраправого политика Гжегожа Брауна после разрушения мемориала, посвященного воинам Украинской повстанческой армии. Об этом глава польской дипломатии заявил в интервью TVN24.

Польскому депутату придется ответить за разбитый памятник УПА: что предложил Сикорский

Гжегож Браун. Фото: из открытых источников

Речь идет об инциденте в урочище Бялысток в Люблинском воеводстве. Браун опубликовал видео, на котором видно, как он наносит удары по каменному обелиску, посвященному погибшим бойцам УПА. Польская прокуратура начала расследование, в рамках которого были изъяты видеоматериалы и допрошены свидетели.

Сикорский заявил, что действия Брауна должны получить уголовно-правовую оценку. По словам министра, политик уже фигурирует в других уголовных делах и, в случае соответствующего решения суда, может оказаться за решеткой.

Глава польского МИД также напомнил о других скандальных эпизодах с участием Брауна, включая уничтожение ханукальной меноры в польском парламенте и обвинения, связанные с отрицанием преступлений Холокоста. 15 сентября Европейский парламент также принял решение лишить Брауна депутатской неприкосновенности по делу, связанному с отрицанием Холокоста.

Сикорский назвал Брауна представителем крайне правого крыла польской политики и заявил, что его действия не должны восприниматься как позиция Польши. Между тем окончательное решение о возможной уголовной ответственности политика будет принимать суд.

Читайте также на портале "Комментарии" — скандальный польский политик Гжегож Браун устроил акт вандализма возле памятника УПА в Польше. Депутат Европарламента и Сейма опубликовал видео инцидента в соцсети X, на котором видно, как он с помощью молота повреждает каменный памятник и выбивает нанесенные на нем имена украинцев.




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