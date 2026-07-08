Поляки еще раз подло подставят Украину в самый трудный момент: озвучен опасный сценарий

Предвыборная кампания в Польше все больше влияет на риторику местных политиков, тема Украины уже стала одним из главных инструментов борьбы за голоса избирателей. Именно поэтому заявления о военной помощи Киеву следует рассматривать, прежде всего, в контексте внутренней политики. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда.

Фото: из открытых источников

По его словам, до парламентских выборов 2027 года антиукраинских заявлений в Польше станет больше.

"Мы должны понимать, что в условиях парламентской кампании будет очень много антиукраинских тем. Украина уже стала темой польской парламентской кампании", – подчеркнул Магда.

Эксперт отметил, что дискуссии по оценке польской военной помощи в денежном эквиваленте также связаны с предвыборной борьбой. В то же время, он напомнил, что именно Польша была среди первых государств, которые поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения.

"Польская помощь, которая поступила Украине в первые месяцы широкомасштабного вторжения, была действительно важной. Это более 300 танков и гаубицы, которые были нужны Украине", — отметил политолог.

По мнению Магды, заявления отдельных политиков о возможном возвращении переданной Украине техники не имеют практических перспектив и являются элементом предвыборной кампании. Хотя объемы помощи после смены власти в Варшаве сократились, это не свидетельствует об отказе Польши от поддержки Киева.

"Когда поляки и украинцы действовали вместе, они всегда побеждали. Польша – наш стратегический тыл и важный логистический партнер", – подытожил Евгений Магда.

Политолог убежден, что, несмотря на острую риторику во время избирательной кампании, Польша будет оставаться одним из ключевых партнеров Украины, а Киеву не стоит эмоционально реагировать на заявления, продиктованные внутриполитической борьбой.

Как уже писали "Комментарии", массированные ночные атаки России по Киеву и другим украинским городам преследуют не только военную, но и политическую цель. Кремль пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что он якобы сохраняет рычаги влияния в войне и способен диктовать свои условия. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.