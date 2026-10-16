Поляки резко изменили свое отношение к власти: о чем говорят результаты опроса

Более половины жителей Польши недовольны работой правительства Дональда Туска. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всепольской исследовательской группы, опубликованные изданием Rzeczpospolita.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, отрицательно деятельность кабинета министров оценивают 53,6% респондентов. При этом 37,88% участников опроса считают работу правительства "очень плохой", еще 15,72% — "скорее плохой".

По сравнению с сентябрьским исследованием доля критически настроенных граждан увеличилась на 4,4 процентного пункта. Такая динамика указывает на усиление недовольства действиями нынешней власти.

Положительно работу правительства оценивают 26,65% опрошенных. Из них 7,9% заявили, что кабинет Туска работает "очень хорошо", а 18,75% выбрали вариант "скорее хорошо". За месяц доля сторонников правительства сократилась на 1,15 процентного пункта.

Еще 19,75% респондентов придерживаются нейтральной позиции и не оценивают деятельность кабинета ни положительно, ни отрицательно.

Опрос проводился с 1 по 7 октября среди репрезентативной группы из 1000 человек. Его результаты обнародовали на следующий день после третьей годовщины парламентских выборов, которые открыли путь к власти нынешней правящей коалиции.

Результаты исследования создают для правительства Туска непростой политический фон. Негативные оценки уже превышают половину ответов, а разрыв между недовольными и довольными гражданами остается значительным.

Впрочем, данные одного опроса сами по себе не означают неизбежного политического кризиса или скорой смены власти. Однако дальнейший рост недовольства может усилить давление на правящую коалицию и осложнить ей продвижение своих инициатив.

Главный вопрос теперь заключается в том, сможет ли кабинет Туска переломить тенденцию и вернуть доверие избирателей.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь в Польшу так просто не попадешь: сколько денег придется показать на границе.



