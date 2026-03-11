В центре Варшавы прошла яркая акция протеста у венгерского дипломатического учреждения, посвященная критике внешней политики Венгрии и зависимости премьера Виктора Орбана от России. Организаторы мероприятия использовали сатиру и инсталляции искусства, чтобы подчеркнуть абсурдность и опасность пророссийского курса венгерского правительства.

Фото: из открытых источников

Главной частью акции стала скульптурная инсталляция, созданная литовским художником Мартинасом Гаубасом. Возле нее появился активист в маске Орбана, произнесший сатирическую речь, высмеивая политические действия премьера.

"Меня зовут Виктор Орбан и, как вы, наверное, уже заметили, я долгое время угощаю Путину. Как премьер Венгрии, я делаю все, чтобы он чувствовал себя комфортно и спокойно", — иронически заявили участники перформанса.

После этого активист демонстративно начал чистить скульптуру, символизировавшую подчиненность венгерского руководства Кремля. Таким образом, протестующие объединили искусство и сатиру, чтобы привлечь внимание общественности и средств массовой информации к политическому курсу Орбана.

Организаторы подчеркнули, что их главная цель – обратиться к венгерскому обществу, а не непосредственно к премьеру.

"Мы, поляки, как партнеры Венгрии и члены ЕС, хотим, чтобы Венгрия наконец-то вернулась к нормальной политике и играла с Европой честно, в одни ворота", — отметили активисты.

