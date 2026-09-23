Провокация на границе: российский вертолет Ми-8 ворвался в воздушное пространство Польши

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Недилько Ксения
Польские военные зафиксировали очередной инцидент с угрозой воздуха со стороны Российской Федерации. Российский военно-транспортный вертолет Ми-8 незаконно пересек государственную границу Республики Польша.
Иллюстративное фото
Провокация произошла сегодня, 23 сентября, в 11:08 утра к северу от города Бранево. Российская авиамашина улетела со стороны Калининградской области.
Польские силы реагирования мгновенно среагировали, привлекая военную авиацию для перехвата и защиты суверенитета.
В Варшаве уверены, что эта ситуация не случайная ошибка пилотов. По мнению командования, характер события прямо "свидетельствует о том, что Россия снова тестирует готовность нашей противовоздушной обороны".
Военные заверили граждан в тотальном контроле над ситуацией на границах НАТО. В настоящее время подразделения ПВО продолжают "круглосуточное наблюдение, оставаясь в постоянной готовности обеспечивать безопасность польского воздушного пространства".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что с утра продолжается ликвидация последствий российских ударов по Киеву. Множество дронов запустили россияне по городу, значительная часть из них реактивные.