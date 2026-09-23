Провокация на границе: российский вертолет Ми-8 ворвался в воздушное пространство Польши

Польские военные зафиксировали очередной инцидент с угрозой воздуха со стороны Российской Федерации. Российский военно-транспортный вертолет Ми-8 незаконно пересек государственную границу Республики Польша.

Иллюстративное фото

Провокация произошла сегодня, 23 сентября, в 11:08 утра к северу от города Бранево. Российская авиамашина улетела со стороны Калининградской области.

"Произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша", – официально сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Военные уточнили, что вертолет углубился вглубь страны примерно на 300 метров. В общей сложности российский борт "находился в нем в течение 42 секунд".

Польские силы реагирования мгновенно среагировали, привлекая военную авиацию для перехвата и защиты суверенитета.

"Полет машины наблюдался радиолокационными системами Вооруженных сил РП", — отметили в оборонном ведомстве страны. Там также отметили, что в небо немедленно "подняты были истребительные самолеты, а наземные силы и средства находились в состоянии готовности".

В Варшаве уверены, что эта ситуация не случайная ошибка пилотов. По мнению командования, характер события прямо "свидетельствует о том, что Россия снова тестирует готовность нашей противовоздушной обороны".

Военные заверили граждан в тотальном контроле над ситуацией на границах НАТО. В настоящее время подразделения ПВО продолжают "круглосуточное наблюдение, оставаясь в постоянной готовности обеспечивать безопасность польского воздушного пространства".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с утра продолжается ликвидация последствий российских ударов по Киеву. Множество дронов запустили россияне по городу, значительная часть из них реактивные.