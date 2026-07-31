Инцидент с неизвестным воздушным объектом, который упал в Люблинском воеводстве и оставил после себя десятиметровый кратер, обнажил серьезные проблемы польской системы противовоздушной обороны. Такую оценку дал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, комментируя действия польских военных.

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По словам эксперта, критика бывшего командующего Варшавским военным округом Леона Комарницкого, который назвал образовавшийся кратер "кратером состоятельности польской армии", вполне справедлива.

"Пять ракет класса "воздух – воздух" были выпущены по цели. Ни одна не попала. Это говорит о позорном положении Воздушных сил Польши, которые сегодня не способны должным образом защитить собственное воздушное пространство", – заявил Хазан.

Он обратил внимание, что российская ракета пролетела около 93 километров по территории Польши, несмотря на поднятые в воздух истребители. По его мнению, это свидетельствует не только о технических проблемах, но и ошибках в организации обороны.

Хазан также уверен, что Польша недостаточно использует украинский боевой опыт. По его словам, вместо политических споров и антиукраинской риторики отдельным польским политикам следует сосредоточиться на подготовке летчиков и совершенствовании системы противовоздушной обороны.

Эксперт подчеркнул, что любое нарушение воздушного пространства страны НАТО должно получать жесткий ответ. Он привел пример Турции, которая в свое время без колебаний сбила российский военный самолет после кратковременного нарушения границы.

По убеждению Хазана, нынешняя сдержанная реакция Варшавы поощряет Москву к новым провокациям. Он также предостерег, что массированный удар, подобный тем, которые Россия регулярно наносит по Украине, стал бы серьезным испытанием для польской системы ПВО.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время последних переговоров в Белом доме предложил Дональду Трампу нестандартный способ усилить оборонные возможности Украины без дополнительных поставок дефицитных ракет-перехватчиков Patriot. Для реализации этого плана Киев нуждается в содействии Илона Маска и его спутниковой системы Starlink.