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Россия разыграла карту «разрыва дружбы»: в Польше продвигают новые нарративы против Украины

В ЦПД сообщают, что РФ разжигает вражду между поляками и украинцами в перед Днем независимости Польши

10 октября 2026, 13:46
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Кравцев Сергей

Россия усилила информационную кампанию против Украины накануне Дня независимости Польши. В польском информационном пространстве распространяются сообщения о якобы стремительном ухудшении отношений Варшавы и Киева, росте ксенофобии и усталости общества от поддержки украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия разыграла карту «разрыва дружбы»: в Польше продвигают новые нарративы против Украины

Польша. Фото: из открытых источников

По данным ЦПД, к распространению подобных нарративов причастна российская дезинформационная сеть Pravda, известная также под названием Portal Kombat. Ее ресурсы продвигают тезисы о "крахе польско-украинской дружбы" и пытаются создать впечатление, что солидарность поляков с Украиной быстро ослабевает.

В Центре отмечают, что речь идет не об отдельных публикациях, а о системной информационной тактике. Российская пропаганда стремится усилить существующие разногласия, преувеличить общественное недовольство и представить отношения между двумя странами как находящиеся на грани серьезного кризиса.

Расчет Москвы, по оценке ЦПД, заключается в ослаблении международной поддержки Украины и подрыве единства европейских государств. Для этого информационные ресурсы распространяют сообщения, способные вызвать недоверие между украинцами и поляками и усилить негативное отношение к дальнейшей помощи Киеву.

Выбор времени также имеет значение: активизация кампании совпала с приближением польского национального праздника. В этот период темы национальной идентичности, общественного единства и отношений с соседними странами могут получать повышенное внимание аудитории.

В ЦПД расценивают происходящее как очередную попытку России использовать украинско-польские отношения в собственных интересах. Цель подобных операций – не только сформировать негативное восприятие Украины среди польской аудитории, но и создать впечатление, что европейская солидарность с Киевом постепенно разрушается.

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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/19364
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